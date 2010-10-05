В ПР инициативу БЮТ называют глупостью
Ефремов о предложении по созданию ВСК
Фракция Партии регионов не поддерживает предложение БЮТ создать Временную следственную комиссию Верховной Рады по решению Конституционного Суда.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил в интервью журналистам.
По его словам, фракция БЮТ «пытается зарегистрировать проект постановления по поводу создания ВСК по решению КС».
«С моей точки зрения, это недопустимые вещи, поскольку судебная ветвь власти - это независимая ветвь власти, и мы должны с уважением относиться к ветви власти, если мы действительно строим демократическое государство», - добавил А.ЕФРЕМОВ.
При этом он подчеркнул, что если члены фракции БЮТ «буквально через каждое слово говорят, что они строят демократическое государство, и при первом же удобном случае нарушают все, что только можно нарушить в этом направлении, то, естественно, данное предложение поддерживать мы не можем».
«В моем понимании – это глупость, и глупости мы допускать не будем», - добавил А.ЕФРЕМОВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, вице-спикер парламента, народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО с трибуны парламента заявил, что фракция БЮТ требует создать Временную следственную комиссию Верховной Рады относительно обстоятельств принятия решения об отмене политреформы и ситуации, сложившейся в стране в целом после принятия этого решения.