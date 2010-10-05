Экс-глава ВСУ Маляренко считает, что КС нашел нужный ключ

Решение Конституционного Суда относительно отмены политреформы 2004-го года является абсолютно обоснованным. В этом убежден экс-председатель Верховного суда Украины Василий МАЛЯРЕНКО.

"Нужна сильная вертикаль власти. Нужна консолидация всех структур власти. Например, я никак не мог согласиться с тем, что одна часть правительства подчиняется Президенту, а вторая часть – премьеру, -пояснил он свою точку зрения журналистам. - Когда фактически есть двое руководителей, то чрезвычайно тяжело обеспечить, чтобы страна динамично развивалась. Нужен совсем другой ключ. И этот ключ найден. Он найден в плане пересмотра положений Конституции".

"Конституция в 2004 году, это уже сказано не только мной, но и многими другими специалистами, была изменена неправовым путем. Ведь нужно было пройти длинный ряд других процедур, которые не были сделаны. Потому нынешнее решение Конституционного Суда, по моему мнению, абсолютно обоснованное", - заявил МАЛЯРЕНКО.