Янукович торопит Медведева с мостом через Керченский пролив

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о целесообразности и необходимости построить мостовой переход через Керченский пролив до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на первом Украинско-Российском межрегиональном экономическом форуме, который проходит сегодня в городе Геленджик Краснодарского края России.

Глава Украинского государства отметил, что реализация данного проекта получила особую актуальность с проведением в Украине Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, а также проведением зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014.

«В Украине Евро-2012, Дмитрий Анатольевич, не за горами. И мы бы хотели все-таки посмотреть совместно наши автомобильные и железнодорожные транспортные переходы. Потому что сразу после 12-го года будет 14-й год в Сочи. Они уже будут работать на Сочи», - отметил В.ЯУКОВИЧ.

В этом контексте он также обратил внимание российского коллеги на актуальность строительства моста Керчь-Кавказ (через Керченский пролив – УНИАН).

«Его желательно было бы построить к 2012 году, если бы мы успели это сделать. Если не успеем – хотя бы к 14 году», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и обратился к Д.МЕДВЕДЕВУ с просьбой увеличить количество паромных переправ через Керченский пролив, пока не будет построен мост.

В свою очередь Д.МЕДВЕДЕВ согласился, что строительство моста через Керченский пролив является очень важным и судьбоносным проектом.

«Нам нужно подумать, каким образом эти коммуникации правильно осуществлять, какой проект мог бы стать рабочим, посмотреть его стоимость. Это тема, безусловно, достойна президентского внимания, потому что она объединяет две страны, она создает наилучшие возможность для пересечения границ нашими гражданами и создает лучшие возможности для интенсификации пассажиро- и товаропотоков между нашими странами», - сказал Президент России.