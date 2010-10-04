У Литвина настаивают: единственным госязыком должен быть украинский

Народная партия призывает всех политиков и государственных деятелей прекратить спекуляции на языковом вопросе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении политисполкома партии.

“Язык сегодня из средства общения и колыбели национальной духовности все больше превращается в повод для публичных конфликтов, политического противостояния и средство для личного пиара. Такое отношение к языку является унизительным и может исходить лишь от недобросовестных политиков”, - отмечается в заявлении.

Как подчеркнули в Народной партии, единственным государственным языком в Украине должен быть украинский, и все ответственные органы власти должны принимать необходимые и определенные законодательством меры для поддержки и развития государственного языка. “Мы убеждены, что в стране должны быть созданы такие условия, в соответствии с которыми каждый гражданин имел бы возможность выучить украинский, поскольку незнание государственного языка собственными гражданами является абсурдом для какой-либо нормальной страны”, - отмечается в заявлении.

В то же время народники убеждены, что в Украине должны быть созданы также надлежащие условия для использования языков национальных меньшинств. “Очевидно, что одним из языков национальных меньшинств является и русский. Учитывая наибольшую численность этнических россиян среди национальных меньшинств в Украине, поддержка и защита русского языка является актуальным для общества вопросом. Двуязычность в нашем понимании – это когда люди одинаково хорошо владеют украинскими и русскими языками”, - отметили в Народной партии, подчеркнув, что развитие одного языка за счет другого недопустимо.

В связи с этим авторы заявления также призывают политиков и государственных деятелей не отвлекать общество на искусственно созданные проблемы и конфликты.

“Нужно совместно решать реальные проблемы страны, а не создавать поводы для конфронтации и противостояния. Давайте с уважением относиться к собственным гражданам и не устраивать политические спекуляции на их неотъемлемом праве общаться на родном языке”, - отметили в Народной партии.