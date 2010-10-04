Янукович поведал, что подорвало авторитет Украины в мире
"Власть 5 лет выясняла отношения"
Политреформа 2004 года стала причиной противостояния между ветвями власти.
Об этом заявил президент Виктор Янукович в эфире телеканала "Интер".
"В то время был политический кризис, но не конституционный. И способ решения политического кризиса был выбран спешно. То есть сломали Конституцию - только так можно назвать те изменения, которые были приняты с нарушением процедуры, то есть с нарушением действующей Конституции", - отметил президент.
"И, в конце концов, что мы получили? Мы получили противостояние между ветвями власти", - подчеркнул Янукович.
"Мы видели, как власть эти пять лет все время выясняла отношения, кто старший, кто глава", - сказал он.
По его мнению, это привело к падению экономики и ухудшению жизни людей.
"И, безусловно, к потере авторитета страны в мире, потому что наши партнеры не знали, что можно ожидать от такой власти, которая не способна брать на себя обязательства и выполнять их", - отметил Янукович.
"Поэтому нам надо было входить в правовое поле", - сказал президент.