Группа Рыбакова приветствует решение КС
"Теперь Президент получил реальную власть"
Глава депутатской группы «Реформы ради будущего» Верховной Рады Украины Игорь Рыбаков поддержал решение Конституционного Суда Украина об отмене политической реформы.
«Это точка в склоках и противостоянии ветвей власти, это возвращение к стабильности. Перевернута страница правового нигилизма, когда законы и Конституция переписывалась в угоду отдельным политикам», - цитирует заявление Рыбакова Главред.
При этом Рыбаков отметил: «Судьи Конституционного Суда продемонстрировали, что политическому компромиссу не по дороге с конституционным правом. Конституцией нельзя вертеть как цыган солнцем!»
«Те, кто критикует решение КСУ, должны смириться с тем, что во время принятия конституционных изменений была нарушена процедура. Собственно, рассматривался один документ под номером 4180, а приняли совсем другой, который получил название как закон «четыре двойки», - добавил народный депутат Украины.
«Теперь Президент получил реальные полномочия и реальную власть для осуществления реформ», - особо подчеркнул Рыбаков. При этом он добавил: «Основной Закон не на словах, а на деле должен стать второй Библией. А над этой книгой нельзя глумиться».