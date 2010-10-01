Группа Рыбакова приветствует решение КС

Глава депутатской группы «Реформы ради будущего» Верховной Рады Украины Игорь Рыбаков поддержал решение Конституционного Суда Украина об отмене политической реформы.

«Это точка в склоках и противостоянии ветвей власти, это возвращение к стабильности. Перевернута страница правового нигилизма, когда законы и Конституция переписывалась в угоду отдельным политикам», - цитирует заявление Рыбакова Главред.

При этом Рыбаков отметил: «Судьи Конституционного Суда продемонстрировали, что политическому компромиссу не по дороге с конституционным правом. Конституцией нельзя вертеть как цыган солнцем!»

«Те, кто критикует решение КСУ, должны смириться с тем, что во время принятия конституционных изменений была нарушена процедура. Собственно, рассматривался один документ под номером 4180, а приняли совсем другой, который получил название как закон «четыре двойки», - добавил народный депутат Украины.

«Теперь Президент получил реальные полномочия и реальную власть для осуществления реформ», - особо подчеркнул Рыбаков. При этом он добавил: «Основной Закон не на словах, а на деле должен стать второй Библией. А над этой книгой нельзя глумиться».