Лидер СХП: теперь регионалы могут переизбрать парламент и расслабиться

Возвращение в действие Конституции 1996 года дает “зеленый свет” перевыборам Верховной Рады Украины и Киевсовета.

Так прокомментировал лидер ГО «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК объявленное сегодня решение Конституционного суда Украины об отмене политреформы 2004 г., сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«Правовая анархия, спровоцированная решением Конституционного суда – это идеальный повод для “регионалов” уничтожить “дорогой” для них коалиционный парламент, спокойно провести досрочные выборы, “правильно” подсчитать голоса и расслабиться, минимум, на четыре года”, - говорится в комментарии З.ШКИРЯКА.

Политик прогнозирует, что перевыборы в Верховную Раду, скорее всего, пройдут весной 2011 года.

«В ближайшие два года правительство Николая АЗАРОВА все равно не выполнило бы те задания, которые перед ним поставил Президент Виктор ЯНУКОВИЧ. Сейчас страна ожидает принятия Бюджета-2011 с азаровской «дешевой капустой», малый и средний бизнес ожидает «сюрпризов» нового Налогового кодекса, пенсионеры – повышения пенсионного возраста по требованию МВФ, население – повышение цены на газ еще на 50%. Все это гарантирует Партии регионов провал на парламентских выборах, если бы они состоялись в 2012 году», – подчеркнул председатель СХП.

Кроме этого, З.ШКИРЯК убежден, что в условиях действия Конституции 1996 года, стоит ожидать и досрочных выборов Киевсовета и мэра столицы.

«Если учитывать, что очередные выборы Киевсовета должны были состояться в 2013 году, с введением в действие Конституции 1996 года логично проводить и перевыборы Киевсовета весной 2012 года вместе с выборами мэра столицы”, - сказал З.ШКИРЯК.

“Решение Конституционного Суда было ожидаемым, но сейчас вопрос лишь в том, как украинскому народу жить в условиях абсолютной правовой анархии», – добавил политик.