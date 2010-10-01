Лавринович: граждане выбирают не полномочия, а Президента

Срок полномочий органов власти не изменится со вступлением в силу норм Конституции 1996 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ сегодня на пресс-конференции.

"Никто никогда нигде в мире не выбирает полномочия. Выбирают конкретных людей", - сказал он, пояснив, что все органы и должностные лица, избранные или назначенные на определённый срок, продолжают работать именно тот срок, на который они были избраны или назначены.

"При изменении полномочий срок, на который избрано или назначено лицо, не изменяется", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он подчеркнул, что тот факт, что срок полномочий остается прежним, - "это не вопрос избирательности, это вопрос азбуки юриспруденции".

"Граждане имеют право избирать не полномочия, а Президента, парламент, Верховную Раду. А полномочия могут изменяться во время работы", - акцентировал внимание А.ЛАВРИНОВИЧ.

В то же время срок полномочий тех, кто будет избран в местные органы власти на предстоящих выборах, в соответствии с ныне действующей Конституцией составит 4 года, сказал министр юстиции.

"Одно из последствий решения Конституционного Суда – ясность с тем, на какой срок избираются на местных выборах. Все они избираются на срок 4 года, как и избирались раньше (по Конституции 1996 года)", - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.