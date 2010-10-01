Отмена политреформы-2004 выглядит «не очень красиво» для Януковича?

Директор программы «Россия в региональном и глобальном контексте» Финского института международных отношений Аркадий МОШЕС считает, что отмена политической реформы 2004 года выглядит «не очень красиво» для Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение он выразил в телефонном комментарии корреспонденту УНИАН по поводу сегодняшнего решения Конституционного Суда Украины.

«Политически отмена принятого решения в данном случае выглядит не очень красиво, потому что, в конце концов, в 2004 году господин ЯНУКОВИЧ наверняка давал согласие на то чрезвычайное законотворчество, которое делалось, и поведение по принципу «я царь, слово мое: захотел дал, захотел взял» это для современных политиков, на мой взгляд, невыигрышно, в особенности в европейском контексте», - сказал А.МОШЕС.

«Да, обстоятельства могут менять, но кредитоспособность политиков и их принципиальность – это все-таки вещи, которые очень серьезно либо работают, либо подрывают репутацию того или иного политика», - добавил эксперт.

Он также выразил мнение в том, что возврат к временам Леонида КУЧМЫ возможен «простым росчерком пера».

По словам эксперта, Конституция 1996 года создавалась Л.КУЧМОЙ «под себя», под его стиль ручного управления.

«А стиль управления нынешней команды другой. Он состоит в том, чтобы ломать и навязывать в большей степени, чем в том, чтобы договариваться и искать компромиссы», - отметил А.МОШЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд Украины отменил изменения, принятые в Конституцию в 2004 году.