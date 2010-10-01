У Януковича теперь даже дата избрания Президентом - нелегитимная?

Народный депутат от “Нашей Украины” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ убежден, что Конституционный Суд превысил свои полномочия, возобновив действие Конституции 1996 года.

В комментарии УНИАН депутат отметил, что изменение текста Основного Закона произошло в непредусмотренный Конституцией способ.

“Конституционный Суд изменил текст Конституции, а у него таких полномочий нет. Таким образом, это очень опасный шаг с точки зрения правового государства и с точки зрения действия статьи 19-й Конституции (правовой порядок в Украине базируется на принципах, в соответствии с которыми никого нельзя заставить делать то, что не предусмотрено законодательством)”, - заметил депутат, напомнив, что 13-й раздел Конституции четко определяет процедуру изменения текста Основного Закона.

Он теперь также сомневается в легитимности Президента, правительства и Верховной Рады. “Президент был избран с определенным мандатом, в соответствии со старой Конституцией, а кто изменил полномочия действующего Президента? Чьим решением это было изменено? Кто уполномочен менять решение действующего Президента? Более того, сама дата избрания этого Президента была тесно связана с новой редакцией Конституции”, - подчеркнул он. Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ напомнил о решении того же Конституционного Суда, который решил, что Президент должен избираться не в октябре 2009 года, а в январе 2010 года, в соответствии с отмененной сегодня Конституцией. “Я не знаю, легитимный ли Президент, легитимный ли парламент, легитимно ли правительство ли, сформированное парламентом вопреки Конституции 1996 года”, - подчеркнул он.

По его словам, решение КС привело к тому, что в стране оказалась масса неконституционно назначенных должностных лиц. “И пусть теперь это решают те, кто бросил Украину в этот правовой хаос”, - добавил депутат. Он сомневается, что после такого решения Конституционный Суд можно считать настоящим Конституционным Судом правового государства.