Экспертиза нашла коррупцию в 62 министерских проектах

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов выявила нарушения в 62 документах. Об этом заявил Правительственный уполномоченный по антикоррупционной политике Андрей БОГДАН в интервью журналу «Профиль».

«На начало осени проведена антикоррупционная экспертиза около 240 проектов нормативно-правовых актов. Коррупционные факторы были выявлены в 62 документах», – рассказал А.БОГДАН. «Например, в предложении Министерства внутренних дел расширить перечень объектов, которые подлежат обязательной охране подразделениями Государственной службы охраны при МВД», - добавил правительственный уполномоченный.

Он также заявил, что правительство поддержало инициативу провести комплексный анализ коррупционных рисков в действующем законодательстве.