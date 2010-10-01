ЕС принял во внимание решение КС Украины
Но напомнил, что тогда на нее все согласились
Европейский Союз принял во внимание решение Конституционного Суда Украины, которым признаны неконституционными изменения к Основному Закону, принятые 2004 году.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель пресс-службы Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя КОЩАНЧИЧ.
«Мы напоминаем, что конституционная реформа (2004 года – УНИАН) была одобрена всеми политическими силами в контексте политического кризиса 2004 года», - заявила представитель пресс-службы.
Она отметила, что, по убеждению ЕС, независимо от сегодняшнего решения, конституционная реформа в Украине остается приоритетом.
«Реформа должна была быть проведена путем всеобъемлющего процесса с привлечением всех политических сил в парламенте в соответствии с европейскими стандартами», - сказала М.КОЩАНЧИЧ.
Она также отметила важность сотрудничества в этом контексте Украины с Венецианской комиссией Совета Европы.