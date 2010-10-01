Янукович предупредил Европу о решительном движении к ассоциации

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о своей решительной настроенности на дальнейшее движение вперед на пути подготовки Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом он сказал сегодня во время встречи с комиссаром Европейской комиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ в Ливадийском дворце в Ялте, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

“Прежде всего, хотел бы сказать, что я решительно настроен на то, чтобы мы двигались вперед на пути подготовки Соглашения об ассоциации”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“Моя решимость должна, безусловно, базироваться, в первую очередь, на реформах, которые я хочу начать в Украине... И тот план экономических реформ, которому мы положили начало, направлен на усиление экономики Украины”, - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил уверенность, что кредит МВФ, техническая помощь ЕС создают определенные условия для экономической, финансово-банковской стабилизации в Украине.

При этом В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в нашем государстве продолжается подготовка к следующему саммиту Украина – Европейский Союз, который состоится 22 ноября этого года.