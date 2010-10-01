Азаров забрал Лавру «под свое крыло»

14:07, 01 октября 2010
Политика
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Управлять будет минкульт

Кабинет министров принял целостный имущественный комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в государственную собственность.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1897 от 29 сентября размещено на сайте правительства.

Согласно документу, решение принято в ответ на предложение Министерства культуры и туризма и Киевского городского совета.

Имущественный комплекс заповедника передан в управление Министерства культуры и туризма.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Киевсовет передал в государственную собственность на бесплатной основе комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

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