Азаров забрал Лавру «под свое крыло»

Управлять будет минкульт

Кабинет министров принял целостный имущественный комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в государственную собственность. Соответствующее распоряжение Кабмина №1897 от 29 сентября размещено на сайте правительства. Согласно документу, решение принято в ответ на предложение Министерства культуры и туризма и Киевского городского совета. Имущественный комплекс заповедника передан в управление Министерства культуры и туризма. Как сообщал УНИАН, 15 июля Киевсовет передал в государственную собственность на бесплатной основе комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

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