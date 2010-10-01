Тимошенко требует досрочных выборов Президента и парламента

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что сегодняшнее решение Конституционного Суда требует проведения досрочных выборов Президента и Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, решение КС, “которое принято по сценарию Виктора ЯНУКОВИЧА”, является узурпацией государственной власти.

Лидер БЮТ заметила, что в настоящее время является очевидным, что Президент Украины, парламент, правительство, Конституционный Суд и все другие представители власти избирались по другой Конституции, которую сегодня попрали. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что эти ветви власти не наделялись от народа тем объемом власти, который себе присвоили этим решением Конституционного Суда.

«И потому вывод может быть только один - Президент, парламент, все они должны быть теперь переизбраны на безотлагательных президентских и парламентских выборах, которые надо провести под действенным мониторингом демократического мирового сообщества», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Конституционный Суд принял решение об отмене политреформы 2004 года.

В частности, КС признал не отвечающим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года, и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

Справка УНИАН. 8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию (о политреформе), предусматривающий переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет.

Закон вступил в силу с 1 января 2006 года.