Литвин ждет, кто теперь осмелится опубликовать текст Конституции

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ приобрел право единоличного освобождения премьера и всех членов правительства.

Об этом В.ЛИТВИН сказал в кулуарах, комментируя решение КС относительно политреформы-2004.

"Если внимательно читать пункт 2 решения КС, Президент может освободить в любой момент любого министра, заместителя министра, председателя комитета включительно с премьер-министром Украины", - цитирует слова В.ЛИТВИНА “Украинская правда”.

В то же время на вопрос, какую Конституцию считать официально действующей - 1996 или 2004 года, В.ЛИТВИН ответил: "Ситуация провисает".

"Сейчас вопрос, кто возьмет на себя ответственность опубликовать текст Конституции и объявить, что именно он является действующим в данный момент", - сказал спикер.

Он также обратил внимание на третий пункт решения КС, согласно которому органам госвласти дано поручение привести законы Украины в соответствие с Конституцией 1996 года.

"Должна заработать конституционная комиссия в ВР, после чего парламент должен принять решение", - сказал В.Литвин.

По словам В.ЛИТВИНА, если бы политреформу не отменил Конституционный Суд, это было бы сделано на референдуме.

"Были два варианта развития событий, и этот вариант (решение КС) более легальный", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 октября, Конституционный Суд принял решение об отмене политреформы 2004 года.

В частности, КС признал не отвечающим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.