Журналисты просят Януковича приструнить своих охранников

Киевский независимый медиа-профсоюз призывает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА согласовать правила деятельности его охраны с законодательством.

Эти правила не могут противоречить установленному Законом праву журналиста свободно собирать и распространять информацию, отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы КНМП.

Такой призыв КНМП сделала после того, как стало известно об очередном случае препятствования профессиональной деятельности журналиста со стороны охраны Президента. Во время визита главы государства в Донецк его охранники принудительно изъяли у корреспондентки „Газети по-українськи” Татьяны СВЕТНИЦКОЙ фотографии из фотокамеры. При этом они сослались на какой-то мифический запрет снимать главу государства во время посадки и высадки в кортеж, отмечает медиа-профсоюз.

„Если у президентской команды действительно существуют какие-то правила отношений с журналистами, - говорит председатель Комитета КНМП Юрий ЛУКАНОВ, - то они, во-первых, должны отвечать закону, во-вторых, доведены до сведения журналистского сообщества. Иначе конфликты будут повторяться снова и снова”.

КНМП констатирует, что упомянутый случай уже второй за последнее время, когда охрана Президента превысила свои полномочия. В первом случае охрана повалила на землю журналиста телеканала СТБ Сергея АНДРУШКО. К сожалению, прокуратура закрыла глаза на очевидные нарушения закона и помогла работникам охраны Президента избежать ответственности, отмечает КНМП.