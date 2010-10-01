В воскресенье бютовцы пойдут к священнику

Председатель Хмельницкой городской организации партии “Батьківщина” и одновременно секретарь горсовета Валерий ЛЕСКОВ сообщил, что городской голова Хмельницкого и его команда хотят получить благословение на избирательную кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛЕСКОВ сообщил во время пресс-конференции.

“В это воскресенье мэр Сергей МЕЛЬНИК со своей командой и теми кандидатами, которые будут баллотироваться в городской совет от партии “Батьківщина”, пойдут к священнику брать благословение на избирательную кампанию”, - сказал он.

Кроме того, В.ЛЕСКОВ отметил, что на время выборов и он, и мэр идут в отпуск.

“Я с 1 августа - в отпуске. У меня нет желания появляться в городском совете, чтобы не было провокаций. Относительно С.МЕЛЬНИКА, то он, как только получит удостоверение кандидата в мэры, пойдет в отпуск, и не будет заходить в горисполком”, - отметил он.