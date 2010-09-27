Руководителей тернопольской "Батькивщины" сломали компроматом?

Председатель Тернопольской областной организации ВО «Батькивщина» Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ заявляет о рейдерском захвате тернопольской городской партийной организации.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он сообщил, что представители партии неожиданно для себя сегодня выявили, что уже зарегистрированы кандидаты в депутаты городского совета от ВО «Батькивщина».

«Председатель городской организации Сергей КИРИК и его заместитель Алексей САНДИЙ украли печать, компьютерную технику и зарегистрировали свой список. Никто себе не мог представить такого рейдерского захвата. Но их регистрация – нелегитимная, поскольку они провели конференцию с утверждением списка вчера, когда еще этого нельзя было делать. Кроме этого, ни на одном из проводимых заседаний не было кворума, а также у них нет поддержки большинства партийного бюро», – отметил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он заметил, что о краже печати и техники уже извещены правоохранительные органы.

«Нам стало известно, что эта измена готовилась не один месяц, на САНДИЯ надавили силовые структуры, поскольку он построил магазины на самозахваченных землях. КИРИКА же напугали, что он опять сядет и ему будет не до шуток, учитывая, за что он уже сидел (С.КИРИК в свое время отбыл три года в Дубновской колонии за изнасилование, а после выхода на волю сменил свою настоящую фамилию МЕЩЕРЯКОВ на КИРИК – УНИАН). А сейчас в карман что-то подбросить – это раз плюнуть. Один из них, по моим данным, за это предательство получил 100 тыс. долларов», –сказав В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его словам, сегодня вечером состоится партийная конференция, на которой изберут нового руководителя городской организации, а С.КИРИКА и А.САНДИЯ исключат из партии. Завтра же будет проведена конференция по формированию нового списка кандидатов в городской совет.

«Мы еще успеваем зарегистрироваться. Поскольку печати нет, решение конференции завизируем печатью высшей структуры, то есть областной организации. Законом это разрешено. Но если нас не зарегистрируют, мы прибегнем к любым акциям. У меня уже есть политический опыт, и Тернополь вспомнит...» – предостерег В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.