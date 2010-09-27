Симоненко подозревает, что 300 голосов в ВР могут найти и без коммунистов

Фракция КПУ не будет голосовать за возвращение к редакции Конституции 1996 года.

Об этом заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ.

Отвечая на вопрос, найдется ли в сессионном зале парламента 300 голосов народных депутатов для соответствующих изменений в Конституцию, П.СИМОНЕНКО сказал: “Может, и найдется - мы еще не определялись. Но я убежден, что фракция КПУ не будет голосовать за возвращение к Конституции времен КУЧМЫ”.

В то же время, отметил он, речь идет не об отмене политической реформы, а об определении того, насколько законно она была внесена Верховной Радой. П.СИМОНЕНКО напомнил, что именно он был инициатором проведения политической реформы, начиная с 1999 года. “Тогда, внедряя новые политические технологии во время проведения выборов Президента, КУЧМА и его политические и финансовые сторонники сделали все, чтобы через его избрание на второй срок внедрить олигархизацию власти. Это было сделано”, - сказал он.

П.СИМОНЕНКО отметил, что в 2004 году удалось найти тех, кто поддержал идею изменения статуса Украины в парламентско-президентскую республику. “Поэтому я и сегодня являюсь сторонником того, чтобы продолжить политическую реформу в части того, что она должна коснуться и местных органов самоуправления”, - сказал лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО отметил, что для того, чтобы вернуться к Конституции 1996 года, нужно вносить изменения. “С точки зрения права, закон обратной силы не имеет. А Конституция – это Основной Закон Украины, поэтому в этой части понятно, что она отменяться не будет”, - добавил лидер КПУ.