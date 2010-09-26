Луценко рассказал предвыборную "страшилку"

Генеральские звания начальникам областных управлений милиции будут выдаваться при условии обеспечения на местных выборах победы Партии регионов.

Об этом в интервью УНИАН заявил экс-министр внутренних дел, лидер политической партии Народная самооборона Юрий ЛУЦЕНКО на фестивале повстанческой и патриотической песни «Гайдамаки.ua”, который происходит в городе Ирпень Киевской области.

“По моим данным, к сожалению, милицию подключают к выборам. И то, что я слышу от работников милиции, в основном сводится к следующему: все генеральские звания будут выдаваться начальникам областных управлений лишь при наличии, по меньшей мере, 50 процентов поддержки Партии регионов на местных выборах”, - отметил он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, те милицейские руководители, которые не достигнут этого, будут сняты с занимаемых должностей. “По крайней мере, одну такую “страшилку” запустили на последней коллегии МВД на встрече с руководителями региональных управлений внутренних дел”, - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он выразил свое опасение, что на многих руководителей милиции это будет действовать. «Это чувствуется во всех регионах и это – проблема», - отметил экс-министр.

В то же время он считает, что среднее и нижнее звенья милиции к такой «стратегии» относятся очень скептически. «Поэтому, думаю, что усилия МОГИЛЕВА (действующего министра МВД Украины – УНИАН) будут сведены к нулю в память милиции о внепартийности, которая была отработана за последние несколько лет», - прибавил Ю.ЛУЦЕНКО.