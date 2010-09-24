Если КС отменит политреформу, Украине придется переизбрать Президента?

Решение Конституционного Суда об отмене политической реформы 2004 года может привести страну к конституционному хаосу и дать право гражданам требовать проведение досрочных выборов Президента и Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Интернет-изданием «Політична думка».

Так, политический эксперт Игорь ЖДАНОВ отметил, что признание КС неконституционной процедуру принятия закона о внесении изменений в Конституцию Украины подтвердит, что власть абсолютно игнорирует конституционные и демократические основы.

«Нынешнее рассмотрение Конституционным Судом представления депутатов о конституционности закона № 2222 «О внесении изменений в Конституцию» порождает очень многих правовых и политических проблем. Первая проблема: вообще имеет ли право рассматривать такое представление Конституционный Суд. Ведь сегодня никакого закона № 2222 не существует. Есть Конституция Украины с изменениями и дополнениями, внесенными в декабре 2004 года. Поэтому здесь стоит вопрос о правомерности Конституционного Суда рассматривать соответствующее представление народных депутатов», - отметил он.

По словам И.ЖДАНОВА, «мы понимаем, что решением о возможности индивидуального входа в коалицию Конституционный Суд сам себя уничтожил как орган конституционной юрисдикции в стране и превратился в политического игрока». «Его решения, к сожалению, являются сегодня политически заангажированными и подвергаются сомнению многими политиками, экспертами в сфере как политологии, так и конституционного права. Поэтому, полностью возможный вариант, когда изменения в Конституцию, вернее, процедура их принятия, будет неконституционной», - допустил эксперт.

Он считает, что это приведет к конституционному хаосу в государстве, поскольку, по словам И.ЖДАНОВА, и нынешний парламент, и нынешний Президент избирались по Конституции, которая была изменена в 2004 году. В таком случае, по его убеждению, самым правильным путем решения конституционного кризиса в Украине был бы перезапуск всей государственной машины. То есть проведение одновременно парламентских и президентских выборов, уточнил эксперт.

По его мнению, в ином случае подвергается сомнению легитимность действий парламента, легитимность действий Президента, которые действовали и действуют сегодня на основании в настоящее время действующей Конституции. «Они выполняли полномочия и назначали должностных лиц именно по новым конституционным нормам», - сказал И.ЖДАНОВ.

В то же время, по его словам, другим вариантом было бы внесение изменений в Конституцию в порядке, определенном самым Основным Законом. Эксперт допустил, что Конституционный Суд примет такое решение, которое автоматически восстанавливает действие Конституции образца 1996 года, и Президент и другие органы государственной власти будут действовать в соответствии с ней.

«Это абсолютно неправовой путь, который еще раз подтвердит, что в настоящее время действующая власть абсолютно игнорирует конституционные нормы, демократию, с неуважением относится к правам и свободам человека», - отметил И.ЖДАНОВ.

В свою очередь, политолог Виктор НЕБОЖЕНКО назвал абсурдом рассмотрение Конституционным Судом представления о конституционности политической реформы 2004 года.

«Вопрос решений и функционирования Конституционного Суда не окончательный, даже если они примут желаемое для власти решение. Потому что он в количественном и профессиональном смысле себя дискредитировал. Так регулярно бывает в африканских странах и даже в некоторых европейских. Это все равно, что Генпрокуратура назначила виновным в смерти Гонгадзе Кравченко, так же и нынешние события в КС – это абсурд, который свидетельствует о полной монополии Партии регионов всего в стране», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

В то же время, по его мнению, «пройдет время, и все это будет пересмотрено». По убеждению эксперта, в случае изменения правового поля относительно полномочий главы государства, народ имеет право требовать досрочных выборов и Президента, и Верховной Рады, и так же имеет право требовать переизбрать весь состав Конституционного Суда, «который дискредитирует этот институт и не способен просто выполнять свою главную конституционную функцию».

В.НЕБОЖЕНКО считает, что Украину ожидают большие политические изменения, и «в этом смысле нужно сказать большое спасибо донецким политикам, которые поставили все вверх ногами в стране и дали понять украинцам, что они «серьезно» относятся к политике».

Политический эксперт Игорь ЛОСЕВ также считает, что в случае признания неконституционным закона № 2222 о внесении изменений в Конституцию, украинцы имеют право требовать от власти проведения досрочных выборов главы государства.

«Без сомнения, народ имеет право требовать досрочных выборов Президента, потому что он является основным источником власти. А это означает, что именно он должен решать судьбу Президента, премьера, парламентариев, а не наоборот. Другое дело, что нынешняя власть не прислушивается к мнению народа и настроениям общества», - сказал эксперт.

Он также считает, что КС себя давно дискредитировал.

По словам И.ЛОСЕВА, поражение, которое потерпела Украина в 2010 году, произошло не само собой, «это не победа одной политической саранчи, это поражение демократических сил, которые оказались несовершенными. И это несовершенство нужно срочно устранять». «Да, есть сейчас замкнутый круг, но его можно разрубить, как разрубил Македонский гордиев узел. То, что нельзя развязать, нужно разрубить. Это должны сделать и граждане, и политики, все вместе. Каждый из нас должен сделать то, что может. Кто может сделать много, пусть делает много, кто может мало, пусть делает, что может», - считает эксперт.

В свою очередь, председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО отметил, что Конституционный Суд, в случае принятия решения об отмене политреформы, поступит противоправно.

«Народ может требовать переизбрания власти, но сама нынешняя власть на это никогда не пойдет. Если КС примет решение, которое возвратит редакцию Конституции 1996 года, то это будет неправовой шаг. Это будет фактически неконституционный путь. Вследствие этого можно будет обжаловать любой закон, который принимался 10 или 5 лет назад», - сказал он.