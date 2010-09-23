Шевченко сделали главой комитета без представления фракции

Верховная Рада Украины приняла постановление “О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации»

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 373 из 426 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО избран председателем Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя председателя этого комитета.

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН предложил перед голосованием снять м рассмотрения данный вопрос, поскольку проект постановления был внесен отдельными депутатами из фракции БЮТ, но не было представления от фракции.

«Мы ничего не имеем против Андрея ШЕВЧЕНКО, но решения по этому вопросу фракция не принимала», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он добавил, что, в соответствии с Регламентом ВР, для решения такого вопроса должно быть представление фракции.

А.КОЖЕМЯКИН призвал парламент выполнять нормы Регламента, а не делать «так, как нравится».