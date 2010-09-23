Шевченко сделали главой комитета без представления фракции
БЮТ возмущается
Верховная Рада Украины приняла постановление “О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации»
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 373 из 426 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным постановлением народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО избран председателем Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя председателя этого комитета.
|Андрей КОЖЕМЯКИН
«Мы ничего не имеем против Андрея ШЕВЧЕНКО, но решения по этому вопросу фракция не принимала», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.
Он добавил, что, в соответствии с Регламентом ВР, для решения такого вопроса должно быть представление фракции.
А.КОЖЕМЯКИН призвал парламент выполнять нормы Регламента, а не делать «так, как нравится».