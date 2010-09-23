У Януковича уже нацелились вывести Украину в первую семерку мира

У Украины есть цель войти в семерку крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН, комментируя обнародованное в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявление главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА, что Украина готова играть ведущую роль в мире в вопросе борьбы с глобальной проблемой человечества – голодом.

«Президент Украины объявил приоритетом своей экономической политики развитие сельского хозяйства. И государственные инвестиции, меры по реформированию этой отрасли экономики позволят нам войти, по крайней мере, в ведущую семерку стран мира по объемам выработанной сельскохозяйственной продукции», - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

Он также напомнил, что Украина владеет 30% мировых черноземов. В частности, это в целом 60 млн. га, 42 из которых необходимо эффективно использовать.