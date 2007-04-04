Глава Конституционного Суда нашелся в больнице

Председатель Конституционного Суда Украины Иван ДОМБРОВСКИЙ находится в больнице.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил народный депутат Николай ОНИЩУК.

Он сказал, что Конституционный Суд сейчас находится в сложной ситуации, поскольку вынужден принимать решения, имеющие политический характер.

На вопрос о возможной отставке И.ДОМБРОВСКОГО, Н.ОНИЩУК ответил, что сейчас может только сказать, что И.ДОМБРОВСКИЙ находится в больнице.

По его словам, ему понятна позиция И.ДОМБРОВСКОГО о намерении уйти в отставку, и “на его месте многие поступили бы так же”.

В то же время состав Конституционного Суда Украины сегодня не принял отставку председателя суда Ивана ДОМБРОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила первый заместитель министра Кабинета министров Елена ЛУКАШ.

«У них коллегиальная процедура избрания, соответственно – коллегиальная процедура освобождения от должности» - уточнила она.

Справка УНИАН. Согласно ст.24 Закона Украины “О Конституционном Суде Украины”, председатель КС освобождается от должности по его заявлению Конституционным Судом Украины.

Решение о досрочном освобождении считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава судей Конституционного Суда Украины (конституционный состав – 18 судей, то есть для положительного голосования необходимо минимум 10 голосов – УНИАН).

В то же время, освобождение от должности председателя КС не лишает его полномочий судьи Конституционного Суда Украины.