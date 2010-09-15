Среди кандидатов в судьи КС - специалист по строительству саун?

На Х внеочередном съезде судей Украины, который запланирован на 16 сентября, будут назначаться судьи Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей.

Как сообщил источник УНИАН, вместо судей, освобожденных из КС по собственному желанию, в частности, предлагается назначить в Конституционный Суд председателя Апелляционного суда г. Киева, лауреата Государственной премии в области архитектуры Антона ЧЕРНУШЕНКО. А.ЧЕРНУШЕНКО по сообщению СМИ, получил Государственную премию за активное участие в строительстве здания Апелляционного суда, где нашлось место для сауны, бассейна, тренажерного зала для судей.

Кроме того, по информации СМИ, вместо выбывших судей, на должности членов КС предлагаются: судья Апелляционного суда Луганской области Михаил ЗАПОРОЖЕЦ и судья Апелляционного суда Харьковской области Михаил ГУЛЬТАЙ.

УНИАН 14 сентября обратился к председателю Высшего административного суда Александру ПАСЕНЮКУ, который является членом оргкомитета подготовки съезда, с просьбой подтвердить информацию относительно кандидатуры А.ЧЕРНУШЕНКО, однако ответа пока не получил.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд 9 сентября прекратил полномочия судей Ивана ДОМБРОВСКОГО, Ярославы МАЧУЖАК и Анатолия ДИДКОВСКОГО, которые написали заявления об освобождении по собственному желанию. Еще раньше, 2 сентября, КС принял решение о прекращении полномочий судьи Вячеслава ДЖУНЯ.

Судья Конституционного Суда Украины Я.МАЧУЖАК считает, что решение об освобождении трех судей КС связано с будущим рассмотрением вопроса о конституционности политреформы 2004 года. Я.МАЧУЖАК прибавила, что сегодня создается впечатление, что определенные политические силы хотят изменить состав суда под определенную политическую ситуацию.

Отвечая на вопрос, осуществлялось ли на нее давление со стороны Администрации Президента или парламента с целью написания заявления об отставке, Я.МАЧУЖАК сказала: «Я не могу сказать, что на меня в этой ситуации кто-то оказывал давление. Применили более утонченные методы, которые заставили меня написать заявление».