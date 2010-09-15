Азаров запретил министрам даже комментировать ход выборов
Чтоб никто нен упрекнул
Комментировать кампанию по местным выборам, которые состоятся 31 октября, не является компетенцией членов правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины, премьер-министр Николай АЗАРОВ.
«Деятельности правительства избирательная кампания не касается. Поэтому даже комментировать течение кампании не является компетенцией министров. Я на этом настаиваю: чтобы никто не отвлекался от текущих дел. Если кто-то желает принять участие в выборах, пожалуйста. Но надо сделать выбор – где ты собираешься работать: в правительстве или в тех органах, в которые баллотируешься», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что у него «твердая принципиальная позиция» относительно того, что правительство должно пройти избирательный период таким образом, чтобы членов правительства нельзя было упрекнуть в «какого-то вмешательстве или административном давлении». «Я как председатель Партии регионов пригласил в Украину всех международных наблюдателей, всех, кто имеет желание наблюдать за избирательной кампанией. Ведь власть как никто заинтересована в том, чтобы выборы прошли демократично, прозрачно, результаты были установлены объективно. Поскольку это репутация Украины, если хотите, наш капитал», - подчеркнул глава правительства.
Н.АЗАРОВ отметил, что правительство живет не избирательными кампаниями, а интересами государства и потребностями модернизации экономики.