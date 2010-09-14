Немыря: в Европе впервые так резко отозвались об Украине

Заместитель председателя партии “Батькивщина” Григорий НЕМЫРЯ считает, что комментарий представительницы Партии регионов Анны ГЕРМАН относительно резолюции Политической ассамблеи Европейской народной партии (ЕНП) по Украине демонстрирует ее некомпетентность.

Такое мнение он высказал сегодня в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Те, кто делает такие заявления, говорят о своей некомпетентности. Некомпетентность тяжело комментировать”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Он отметил, что едва ли не впервые такая влиятельная европейская политическая сила, как ЕНП, одобрила такую достаточно жесткую резолюцию по Украине.

Заместитель председателя партии “Батькивщина” также высказал предположение, что заявление А.ГЕРМАН может свидетельствовать о желании избежать качественной публичной дискуссии относительно реального состояния дел в стране.

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ГЕРМАН назвала необъективной и заказной резолюцию Европейской народной партии, в которой власть Украины призывают обеспечить равное применение правосудия и ограничить функции СБУ.

Она отметила, что не демократично давать оценки, когда не имеешь реальной картины того, что в действительности происходит в какой-то из стран. “Европейские подходы к демократии основываются на высоких стандартах объективности, на практике выслушивания каждой из сторон, а то, что сделано в этих заявлениях – это обычный политический заказ ТИМОШЕНКО, который она не раз делала”, - сказала А.ГЕРМАН.

13 сентября Европейская народная партия призвала власть Украины обеспечить равное применение правосудия и ограничить функции СБУ. Об этом идет речь в резолюции Политической ассамблеи Европейской народной партии, одобренной на ее заседании 13 сентября. “Европейская народная партия... глубоко обеспокоена выборочным использованием системы уголовного правосудия, когда уголовные дела становятся похожими на политически мотивированную кампанию против соратников и лидера политической оппозиции”, - отмечается в документе.

В резолюции также выражается обеспокоенность тем, что деятельность Службы безопасности Украины выходит за рамки нормального функционирования подобных органов в демократических государствах, в которых существует верховенство права.

В резолюции также обращается внимание на давление СБУ на независимый регулятивный орган в сфере средств информации в интересах одной телекомпании (“Интер” – УНИАН), которая принадлежит председателю СБУ (Валерию ХОРОШКОВСКОМУ – УНИАН).

Кроме того, ЕНП обратила внимание на то, что новый закон о местных выборах не отвечает демократическим стандартам, поскольку запрещает самовыдвижение отдельных кандидатов, а также сохраняет закрытые партийные списки. Спешно и непрозрачно, по убеждению “народников”, было одобрено и решение о ликвидации районных советов в Киеве и Харькове.

В резолюции также выражается обеспокоенность намерениями представителей правящей коалиции отменить конституционную реформу 2004 года.

В связи с этим ЕНП призвала Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и украинскую власть обеспечить равное применение правосудия для всех, а также гарантировать, что уголовное преследование не будет руководствоваться политическими интересами.

Кроме того, в резолюции содержится призыв “ограничить функции и деятельность Службы безопасности Украины защитой национальных интересов, и рассмотреть возможность лишения ее полномочий в сфере уголовного правосудия”.

ЕНП также призвала власть Украины к тому, чтобы какие-либо изменения в Конституцию Украины вносились в соответствии с установленными конституционными процедурами и с учетом международных организаций и, в частности, Венецианской комиссии Совета Европы.

Кроме того, ЕНП решила обратиться к Парламентской Ассамблее Совета Европы с просьбой рассмотреть все вопросы, которые вызывают обеспокоенность “народников”, на следующей сессии, которая состоится 4-8 октября этого года, а также одобрить свою резолюцию относительно функционирования демократических институтов в Украине.