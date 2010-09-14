Янукович подписал указ о ликвидации военных судов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ “О ликвидации военных апелляционных и военных местных судов”.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Ссылаясь на пункт 23 части первой статьи 106 Конституции Украины, статью 19 и пункт 4 раздела XIII «Переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», В.ЯНУКОВИЧ ликвидировал: военный апелляционный суд Центрального региона; военный апелляционный суд Военно-морских Сил; военный местный суд Днепропетровского гарнизона; военный местный суд Житомирского гарнизона; военный местный суд Киевского гарнизона; военный местный суд Львовского гарнизона; военный местный суд Николаевского гарнизона; военный местный суд Одесского гарнизона; военный местный суд Ривненского гарнизона; военный местный суд Севастопольского гарнизона; военный местный суд Симферопольского гарнизона; военный местный суд Ужгородского гарнизона; военный местный суд Харьковского гарнизона; военный местный суд Хмельницкого гарнизона; военный местный суд Черкасского гарнизона.

В Указе сказано, что он вступает в действие с 15 сентября 2010 года, но не раньше дня его опубликования.