КС завтра скажет, кто должен рассматривать дела о соцвыплатах

Завтра, 13 сентября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое 9 сентября Решение по делу по конституционному представлению Верховного Суда Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно подведомственности дел, связанных с социальными выплатами“ от 18 февраля 2010 года № 1691–VI (далее – Закон № 1691).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, Законом № 1691 внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины, согласно которым рассмотрение споров, связанных с социальными выплатами, осуществляется в порядке гражданского судопроизводства.

По мнению судей Верховного Суда, положения Закона № 1691 противоречат части третьей статьи 22, части второй статьи 24, частям первой, второй статьи 55, статье 64 Конституции Украины, поскольку введение такого порядка рассмотрения дел по социальным правоотношениям значительно суживает объем прав граждан на судебную защиту в спорах с органами государственной власти.

Автор ходатайства утверждает, что при решении споров в порядке административного судопроизводства граждане освобождаются от платы за материально-техническое обеспечение рассмотрения дел. В целях реализации таких задач административного судопроизводства, как защита прав, свобод и интересов физических лиц, в этом виде судебного производства действует принцип официальности, согласно которому суд принимает предусмотренные законом меры, необходимые для выяснения всех обстоятельств по делу, в частности относительно выявления и истребования доказательств по собственной инициативе, а также может решать дело на основе имеющихся доказательств, если лицо, принимающее участие в деле‚ не предоставит по его предложению доказательства для подтверждения обстоятельств, на которые оно ссылается. Обязанность по доказательству правомерности своего решения, действия или бездеятельности возлагается на субъекта властных полномочий, если он, как ответчик, отрицает административный иск. Таким образом, автор ходатайства убежден‚ что рассмотрение дел, связанных с социальными выплатами, в порядке административного судопроизводства до передачи этих дел на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства обеспечивало более эффективную судебную защиту прав и свобод наименее социально защищенных граждан.

Начало - в 10.00.

После оглашения планируется пресс-конференция судьи-докладчика по делу Виктора ШИШКИНА.