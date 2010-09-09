Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ гордится Партией регионов и верит в ее будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем выступлении на заседании Совета регионов.

Обращаясь к членам Партии регионов, почетный лидер партии заметил, что те экзамены, которые прошла партия за последние годы, дает возможность увидеть будущее политической силы. “Партия, которая формировалась в условиях сложной политической и экономической ситуации в стране, которая прошла экзамены, – дважды быть при власти и показывать результат – обязана сейчас сделать все, чтобы объединить украинский народ вокруг построения сильного государства с мощной экономикой, вокруг улучшения жизни украинского народа”, - сказал Президент.

Он заметил, что помнит разные времена. “Я помню те времена, когда наши оппоненты считали, что мы уже не поднимемся, и решили, что тот корабль, название которого было Партия регионов, уже потихоньку тонет, и кое-кто даже начал с него убегать. Но наши паруса выдержали, и команда не согнулась под шквалами травли и преследований. Мы остались самими собой – такими, какими хотели нас видеть наши родители, такими, какими мечтали быть. Мы избавились от штрейкбрехеров, как говорят, и стали еще крепче”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.