Яценюк о мировом кризисе, старых рецептах, новых рынках и агропроме

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что страны могут выйти из кризиса благодаря стимулированию внутреннего потребления и поиска новых рынков сбыта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он сказал сегодня, выступая на 20-м Экономическом форуме в польском городе Криница-Здруй на пленарной сессии «Как догнать утраченное время?», посвященной последствиям мирового финансового кризиса.

По его мнению, «последний мировой кризис был не экономическим, а геополитическим».

А.ЯЦЕНЮК считает, что «старые рецепты преодоления этого кризиса: сокращение социальных расходов, усиление налогового давления, увеличение тарифов – или не работают, или дают кратковременный эффект». По его словам, «чтобы реально выйти из кризиса, необходимо стимулировать внутреннее потребление, искать новые рынки сбыта и достигать лучшего качества за меньшую стоимость».

А.ЯЦЕНЮК принял участие в дискуссии относительно целесообразности повышения пенсионного возраста. Он отметил, что повышение пенсионного возраста не является эффективным методом решения этой проблемы. «Делать вековой барьер выхода на пенсию выше средней продолжительности жизни - аморально», - отметил лидер «Фронта перемен». По его словам, необходимо развивать внутреннее производство, создавать новые рабочие места, что даст возможность увеличить поступление в Пенсионный фонд.

А.ЯЦЕНЮК считает, что международные организации должны пересмотреть свои методы влияния на страны. По его словам, существующие на данный момент механизмы во многом стали причиной нынешнего глобального мирового кризиса. «Старые методы экономического влияния на страны со стороны международных организаций не принесли ожидаемого результата. Необходимо искать новые подходы и комплексные решения», - сказал он.

Говоря в этой связи об Украине, лидер «Фронта перемен» отметил, что это страна с большим сельскохозяйственным потенциалом. Он считает, что надо создать все условия для поддержки отечественного производителя сельскохозяйственной продукции. «Это - отрасль, которая, по сути, вытянет Украину из кризиса. Я убежден, что Украина сможет стать ключевым игроком на мировом аграрном рынке и важным звеном предотвращения мирового продовольственного кризиса», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.