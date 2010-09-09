К приезду Януковича в Буче ночью настилали новую траву (фото)

Президент Виктор Янукович в четверг, 9 сентября, осуществит рабочую поездку в город Буча Киевской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 10:00 он примет участие в церемонии открытия бюста Т.Г. Шевченко, а в 10:30 под председательством президента состоится выездное заседание Совета регионов.

При этом к приезду президента, как наблюдал корреспондент "Украинской правды", готовились даже поздно ночью со среды на четверг.

Так, в полвторого ночи на новой площади в Буче работали около 30 человек: красили бордюры, укатывали траву (по словам рабочего, один квадратный метр такого газона стоит 40 гривен), клали плитку, приводили в порядок газоны.

В полвторого на площади появился мэр Бучи Анатолий Федорук - в теплом жилете поверх делового костюма. Еще через несколько минут журналист увидел начальника архитектурного отдела Бучи.

По их словам, идея о создании площади появилась еще несколько лет назад (по словам Федорука - года два назад). Но строят ее ударными темпами последние 3,5 недели.

Федорук на расспросы отвечал, что все строительство в Буче было запланировано заранее, а не по случаю приезда президента.

Местные жители отмечают, что за последний месяц работы велись минимум на 4-х объектах одновременно - проводилась облицовка здания горсовета, напротив него, во дворе больницы, построили фонтан, строились автобусная развязка возле железнодорожного вокзала и непосредственно площадь с бюстом Тараса Шевченко.

Площадь построили на территории Бучанского интерната (пару лет назад Янукович уже приезжал туда на 1 сентября) - подвинули забор.

Кроме того, за последнюю неделю вдоль трассы в Буче появилось минимум 5 пар биг-бордов с приветственными плакатами в честь Cовета регионов (по стенду с каждой стороны дороги). Такие же размещены в Буче.

А в четверг утром на станции железнодорожного вокзала в Буче собралось много людей, в группе учеников сказали, что они из ирпенского колледжа и им сказали приехать в Бучу.

Украинская правда