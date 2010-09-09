Янукович проведет выездное заседание Совета регионов
09:07, 09 сентября 2010Политика
952 0
Президент сегодня в Буче
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку в г. Буча Киевской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в Буче Президент примет участие в церемонии открытия бюста Тараса Шевченко, также откроет Бучанскую муниципальную школу тенниса и будет председательствовать на выездном заседании Совета регионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter