Янукович проведет выездное заседание Совета регионов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку в г. Буча Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в Буче Президент примет участие в церемонии открытия бюста Тараса Шевченко, также откроет Бучанскую муниципальную школу тенниса и будет председательствовать на выездном заседании Совета регионов.