Из фракции БЮТ во Львовском облсовете выгнали четырех депутатов

Бывший председатель Старосамборской райгосадминистрации Иван БИЛАК исключен из фракции БЮТ в Львовском областном совете.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения “Батькивщина”, сегодня на заседании сессии облсовета заявил председатель фракции БЮТ Иван СТЕЦЬКОВИЧ.

Как напоминает пресс-служба, на сегодняшней сессии И.БИЛАК предложил снять с повестки дня вопрос о недоверии председателю Львовской облгосадминистрации Василию ГОРБАЛЮ, которое инициировала фракция Блока Юлии Тимошенко.

Также И.СТЕЦЬКОВИЧ заявил, что из фракции БЮТ исключены М.СЕНДАК, И.ДЕРЖКО, П.МАЛЕХ.