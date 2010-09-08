Из фракции БЮТ во Львовском облсовете выгнали четырех депутатов
12:30, 08 сентября 2010Политика
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Бывший председатель Старосамборской райгосадминистрации Иван БИЛАК исключен из фракции БЮТ в Львовском областном совете.
Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной партийной организации Всеукраинского объединения “Батькивщина”, сегодня на заседании сессии облсовета заявил председатель фракции БЮТ Иван СТЕЦЬКОВИЧ.
Как напоминает пресс-служба, на сегодняшней сессии И.БИЛАК предложил снять с повестки дня вопрос о недоверии председателю Львовской облгосадминистрации Василию ГОРБАЛЮ, которое инициировала фракция Блока Юлии Тимошенко.
Также И.СТЕЦЬКОВИЧ заявил, что из фракции БЮТ исключены М.СЕНДАК, И.ДЕРЖКО, П.МАЛЕХ.
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