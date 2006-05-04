Ющенко вернулся в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возвратился в Киев из Вильнюса.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО находился с рабочим визитом в Литве 3-4 мая, где, в частности, принял участие в работе Вильнюсской конференции 2006 «Общее виденье общего соседства».

В ходе визита Президент Украины также провел ряд двусторонних встреч, в частности, с Президентом Литвы Валдасом АДАМКУСОМ, Президентом Эстонии Арнольдом РЮЙТЕЛЕМ, Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ, Президентом Молдовы Владимиром ВОРОНИНЫМ, вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ.