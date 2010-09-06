Комитет защиты Украины созывает украинцев под стены Верховной Рады

Народный комитет защиты Украины призывает граждан Украины прийти 7 сентября в 9.00 к стенам Верховной Рады Украины, где пройдет акция против повышения цен на газ.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НКЗУ.

Как отмечается в документе, правительство с 1 августа 2010 года повысило цены на газ на 50%, а тарифы на отопление и горячую воду – на 20-25%. Второе повышение цены на газ в полтора раза “украинофобская власть” пообещала осуществить с 1 апреля 2011 года.

Комитет защиты Украины отмечает, что население потребляет газ, который добывается в Украине и стоит в несколько раз дешевле импортного российского. “Это почему-то очень кололо глаза Международному валютному фонду, который за кредиты для Украины требовал повысить цену на газ для населения. Правительство АЗАРОВА-ТИГИПКО это требование выполнило, Украина получила кредит, в результате чего оказалась на втором месте в списке должников МВФ и должна треть всего того, что производит. Украинцы будут платить больше за газ, жилищно-коммунальные услуги, продукты питания и еще больше обеднеют, а судьба кредита для всех очевидна – деньги украдут олигархические кланы, а долг МВФ повесят на наших детей и внуков”, - убеждены представители общественности и политических сил, которые объединились в комитет.

В заявлении отмечается, что новая власть “сдала Крым на разграбление российскому флоту до 2042 года. Чтобы затушить народный гнев, пообещали, что цены на газ для населения не будут расти. Многие поверили, но ложь начала вылезать, как шило из мешка – сначала цены на газ подняли в Севастополе, затем – в Киеве. А после кабального соглашения с МВФ уже вся Украина будет оплачивать олигархам первые места в списке самых богатых людей мира. Таким является “улучшение жизни уже сегодня” от ЯНУКОВИЧА и Партии регионов...”.

Как отмечает НКЗУ, “в то время как в 2010 году каждый украинец реально обеднел, как минимум, на 7%, состояние народного депутата от Партии регионов Рината АХМЕТОВА, по данным авторитетного журнала Forbes, выросло в три раза и сегодня оценивается в 18,8 миллиардов долларов! И это при падении украинской экономики на 15%! Общее же состояние двух десятков самых богатых нардепов этой «партии» равно годовому государственному бюджету Украины! За эти деньги можно увеличить минимальную зарплату в Украине в несколько раз!”

Комитет защиты Украины отмечает, что такие сумасшедшие деньги у олигархов - из карманов ограбленного народа, «и, чтобы выжить, нужно протестовать! Нужно бороться против грабителей, которые засели в правительственных кабинетах на Печерских холмах!», - отмечается в заявлении НКЗУ.

Комитет защиты Украины призывает граждан бороться за свое благосостояние вместе с НКЗУ: прийти к Верховной Раде 7 сентября 2010 года в 9.00 “и сказать свое “Хватит!” грабительской политике” власти.