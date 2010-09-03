Попов заверил журналистов, что Черновецкий работает

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ заверяет, что с понедельника Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ ежедневно присутствует на рабочем месте, приступил к работе и занимается решением проблем столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему в последние дни нигде не видно Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и какие именно функции он сейчас выполняет. При этом по поводу второй части вопроса А.ПОПОВ посоветовал обратиться лично к мэру.

В то же время он добавил: «Мы с ним общаемся каждый день и проводим консультации по решению тех или иных вопросов. Поэтому работа у нас идет. Он официально приступил к работе с понедельника».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу КГГА, Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ приостановил свой отпуск и вышел на работу раньше определенного срока. Согласно распоряжению “Об отпуске Киевского городского председателя” от 19 июля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ оформил себе отдых с 19 июля по 2 сентября на 45 дней. В распоряжении столичного председателя от 30 августа за номером 577 одним предложением говорится: “В связи с производственной необходимостью приостановил 30 августа 2010 г. ежегодный отпуск и приступил к выполнению обязанностей”. Под распоряжением стоит подпись Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.