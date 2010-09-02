Луценко считает задержание его автомобиля местью руководства МВД

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер политической партии "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что задержание автомобиля, в котором он ездит, связано с местью действующего руководства МВД.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН относительно задержания упомянутого транспортного средства работниками столичного ГАИ недалеко от дома, где проживает политик.

"Я это рассматриваю исключительно как подтверждение тотального наблюдения за мной и моей командой, и как желание «надавить» из-за разоблачения МОСКАЛЕМ (народным депутатом от НУ-НС Геннадием МОСКАЛЕМ - УНИАН) действий нынешнего руководства МВД с "Кадиллаком", вертолетом, домом, который строят подчиненные МОГИЛЕВА (действующего главы МВД - УНИАН)", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что узнал о задержании автомобиля, который, по словам экс-министра, взят несколько лет назад в аренду, от водителя, который сообщил ему, что автомобиль был остановлен четырьмя автомобилями ГАИ вблизи "Суворовского училища", неподалеку от его дома.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, после получения этой информации он прибыл на место происшествия и поинтересовался у работников ГАИ, что случилось. Те ответили, что у водителя в марте этого года истек срок доверенности на право управления автомобилем, которая была выдана в 2009 году сроком на три года.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО опроверг официальную информацию, распространенную МВД, о том, что якобы во время упомянутого инцидента он бросался под автомобили ГАИ, препятствуя, таким образом, работникам милиции.

"То, что написало МВД, что я якобы бросался под колеса, - полный бред. Мы с ГАИшниками постояли, посмеялись, "потравили" анекдоты", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он также отметил, что работники ГАИ выписали штраф, который будет оплачен, если действительно подтвердится, что документы водителя на автомобиль были не в порядке.

"Штраф и штрафную квитанцию - все это выписали", - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве работники Госавтоинспекции задержали автомобиль бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.