Луценко пытается не отдать автомобиль ГАИшникам

В Киеве работники Госавтоинспекции задержали автомобиль бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщает сайт Министерства внутренних дел, сегодня приблизительно в 17.30 на бульваре Леси Украинки в г. Киеве (напротив военного лицея имени Богуна) работники милиции остановили автомобиль. “Водитель не предоставил необходимых документов на автомобиль, которые подтверждали бы законность управления транспортным средством. В частности, срок действия доверенности на управление автомобилем, которую предоставил водитель, истек еще 30 марта 2010 года. К тому же, и само оформление этого документа вызвало сомнения в его подлинности в целом”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, “как правило, в таких случаях автомобиль направляется на штрафную площадку для выяснения всех обстоятельств”.

В сообщении уточняется, что “в автомобиле находилось два человека. Один из них представился работникам ГАИ как водитель, другой – как охранник экс-министра внутренних дел ЛУЦЕНКО”. Они, указывается дальше в сообщении, “вызвали на подмогу для дальнейшего общения с работниками милиции экс-руководителя МВД. Примерно через четверть часа на место прибыл гражданин ЛУЦЕНКО. Он заявил, что не допустит транспортировки автомобиля на штрафплощадку, а в случае попытки это сделать – «ляжет под колеса» авто, то есть будет препятствовать законным действиям работников милиции”.

На данное время выяснение всех обстоятельств данного события продолжается.

В то же время, как стало известно УНИАН из источника в Министерстве внутренних дел, автомобиль был остановлен из-за того, что якобы водитель во время маневрирования не включил знак “поворот”.