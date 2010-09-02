Янукович встретился тет-а-тет с Ху Цзиньтао

В Пекине началась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча проходит в рамках первого дня государственного визита Президента Украины в Китай.

В центре Пекина вблизи дома Народного собрания, где председатель КНР проводит важнейшие государственные мероприятия, развешены государственные флаги Украины. В частности, украинская государственная символика размещена на главной площади Пекина Тяньаньмень.

Главу Украинского государства в доме Народного собрания Китая встретили с воинскими почестями, которые провели военнослужащие роты почетного караула. Также в честь Президента Украины прозвучал украинский гимн.

Сейчас главы Украины и Китая проводят встречу один на один, по результатам которой планируется подписание ряда двусторонних межгосударственных документов.