У Яценюка говорят, що действия «провокатора» Табачника - лишь прикрытие

Заявление министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА о Голодоморе – это “демонстрация циничного пренебрежения к трагедии украинского народа”, заявила член политического совета партии «Фронт перемен» Лилия ГРИНЕВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт перемен”, Л.ГРИНЕВИЧ заявила, что “провластная коалиция снова бросает вызов украинскому народу, продолжает издеваться над ним и провоцировать разделение в обществе, а в роли провокатора уже в который раз выступает министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК”.

По ее словам, его заявление о Голодоморе как о выдумке иностранных историков является циничным, поскольку «по переписи 1939 года количество украинцев с 1926-го по 1939-й годы сократилось с 31 миллиона до 28 миллионов, а в это же время, например, количество русских выросло с 78 до почти 100 миллионов, а все население СССР – с 147 до 170 миллионов”.

Л.ГРИНЕВИЧ отметила, что только в Украине в тогдашнем СССР в 1932-1933 годах “применялись военные операции по ограждению, чтобы не дать населению спастись от голодной смерти”.

“Только в отношении населения Украины было принято постановление, которое требовало изъятия у крестьян не только зерна, но и всех без исключения пищевых запасов”, - отметила Л.ГРИНЕВИЧ.

По ее словам, Голодомор осуществлялся “параллельно со свертыванием украинизации и репрессиями против культурной интеллигенции”. Она отметила, что “о голоде в Поволжье учили в школе, а за само упоминание о голоде 1933-го в «нерасстрельные» брежневские времена выгоняли с работы”. По ее словам, “помощь зарубежных украинцев братьям за Збручем была отвергнута, а во время Голодомора СССР экспортировал за границу крупные партии хлеба”.

Л.ГРИНЕВИЧ считает, что Д.ТАБАЧНИК все это знает, поскольку в “2003 году он приводил с парламентской трибуны подобную аргументацию и заявлял, что “Голодомор в Украине был не только преступлением против человечности, но и попадает под действие конвенции как акт геноцида”.

Она отметила: «Следовательно, очень похоже, что действия господина ТАБАЧНИКА – это акция прикрытия, которая должна вызвать народное возмущение, сфокусировать его на одной фигуре, тогда как правящая коалиция и дальше будет сдавать национальные интересы и вести народ к обнищанию”.

“Это также злоумышленное действие - далеко не первое по счету, - направленное на раскол общества, которое с маниакальным упорством повторяет действующая власть. Это лишает ее всякого будущего», - сказала Л.ГРИНЕВИЧ.

Как сообщали СМИ, Д.ТАБАЧНИК в ходе телефонной линии газеты "Аргументы и факты в Украине" назвал определение Голодомора геноцидом украинского народа выдумками зарубежных историков. По его словам, голод был искусственным, но не был геноцидом, поскольку умирали крестьяне разных национальностей.