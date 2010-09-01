Украину пугают, что без Газпрома она вылетит из транзитного бизнеса

Эксперты не исключают, что без союза с «Газпромом» Украине не удержаться в транзитном бизнесе.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина, о возможности слияния ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», а также о положительных и отрицательных сторонах этого альянса.

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации Константин СИМОНОВ поддерживает идею слияния «Газпрома» и «Нафтогаза».

«Для России плюс в том, что мы можем отказаться от строительства достаточно дорогого Южного потока и получить уже существующий канал транзита газа. Украина остаётся в газовом бизнесе (потому что если будет построен Южный поток, мы от Украины как от транзитной страны можем отказаться), а Европа получает надёжную функционирующую систему с единственным ответственным в лице Российской Федерации», - заявил эксперт.

К.СИМОНОВ полагает, что проект состоится только в том случае, если руководство Украины осознает, что нужно пойти на некий политический риск. «ЯНУКОВИЧ очень боится России трубу отдавать, потому что тут же начнётся истерика на тему «сдают национальную гордость, предатели». Но Украина должна понять, что этот проект ей стратегически выгоден, потому что она не только останется в этом бизнесе, но и будет получать газ по внутрироссийским ценам, что для Украины – очень серьёзный аргумент. Если Россия завершит строительство Южного потока, Украина из транзитного бизнеса уйдёт. С другой стороны, пока Южный поток будет строиться, у Украины будет семь-восемь лет, чтобы по-прежнему Россию шантажировать. Возникает вопрос: что предпочтёт украинская элита – стратегический выигрыш для государства или тактический выигрыш для себя?», - отметил К.СИМОНОВ.

Заместитель директора Института газа НАН Украины Александр ПЯТНИЧКО также считает подобное объединение выгодным. «Это пойдёт на пользу Украине, потому что мы ещё не вывели свою газотранспортную систему на европейский уровень требований – с высокими экономическими показателями и высоким КПД газоперекачивающих агрегатов», - считает эксперт.

По его словам, сегодня можно снизить затраты на перекачку газа примерно в два раза – с 5 млрд. кубометров топливного газа можно уменьшить до 2-2,5 млрд. кубометров, а это больше 10% от собственной добычи газа. Но для этого, подчеркивает А.ПЯТНИЧКО, естественно, нужны инвестиции.

«Я думаю, что консорциум Украина-Россия и одна из европейских стран – направление правильное. Положительных моментов в таком объединении будет гораздо больше, нежели отрицательных. Если мы не пойдём по этому пути, то мы нашу ГТС просто превратим в металлолом. Наш трубопровод достаточно изношен. Чтобы выйти на хорошие показатели по топливной экономичности, примерно 220 газотурбинных агрегатов требуют модернизации или полной замены», - заявил А.ПЯТНИЧКО.

Уполномоченный экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ полагает, что такой альянс принесёт выгоду Российской Федерации и потери Украине.

«Никаких экономических мотивов объединения нет. Украина фактически теряет возможность сама хозяйствовать на своём газовом рынке. Через объединение Украинское государство передаёт ответственность за газ иностранному партнёру. В данном случае это Россия, но при иных обстоятельствах на месте России могло бы оказаться любое государство, это не имеет значения», - сказал эксперт.

Он считает, что таким образом действующая власть демонстрирует свою неспособность справляться с ситуацией и перекладывает ответственность на ближайшего соседа. «Это колоссальная угроза национальной безопасности, потому что энергетика – основа экономики, а такие действия приведут к экономической экспансии зарубежного партнёра – одного, монопольного. Тогда говорить о независимом государстве очень проблематично», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Альтернативой он считает реформу украинского газового сектора: «Должна быть серьёзная и жёсткая государственная программа. Приоритетом сделать, во-первых, экономию газа – резкое сокращение потребления газа и как энергоносителя, и как сырья, а во-вторых, увеличение собственной добычи. Соответственно, перед этим надо приводить отпускные цены на газ собственной добычи к рынковым, а не регулировать их государственными механизмами так, как отрегулировали сегодня, когда импортный газ стоит в 7-8 раз дороже, ещё и государство должно закупать наперёд определённое количество, ненужное Украине», - сказал эксперт.

Президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК не видит возможности заключения симметричных соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Газпром» – очень крупная компания, и на каких-то паритетных условиях, которые бы в равной степени удовлетворяли обе стороны, трудно объединиться. Кроме того, опыт работы совместных предприятий на основе управления российских компаний показал, что продажа или передача в управление для бизнеса не решает вопросов», - сказал эксперт.

А.ТОДИЙЧУК советует не забывать и об обязательствах Украины перед Евросоюзом. «Наша газотранспортная система является одновременно и транзитной, и распределительной для внутреннего потребителя, а передача под контроль – это не только предоставление транзитных возможностей, но и внутреннего рынка – появляется монополист, который управляет рынком, и здесь уже трудно решать вопросы диверсификации», - сказал эксперт.

Он считает, что нужно искать компромиссное решение. «Нужен консорциум, который бы строил новые объекты, дополняющие действующую ГТС и увеличивающие её пропускную способность и надёжность. К тому же, это не противоречило бы действующему закону, который запрещает передачу в аренду и продажу. Такие объекты укрепляли бы позицию нашего государства и давали бы гарантии загрузки украинской ГТС, а с такими гарантиями легче было бы привлечь капитал, в т.ч. и кредитный, для модернизации ГТС», - заявил А.ТОДИЙЧУК.