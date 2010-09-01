Черновецкий не догулял отпуск - «производственная необходимость»...

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ приостановил свой отпуск и вышел на работу раньше определенного срока.

Как сообщили УНИАН В пресс-службе Киевской горгосадминистрации, в соответствии с распоряжением «Об отпуске Киевского городского председателя» от 19 июля Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ оформил себе отдых с 19 июля по 2 сентября на 45 дней.

В распоряжении столичного председателя от 30 августа под номером 577, с которым ознакомлен УНИАН, одним предложением сказано: «В связи с производственной необходимостью приостановил 30 августа 2010 г. ежегодный отпуск и приступил к исполнению обязанностей”. Под распоряжением стоит подпись Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В то же время в анонсах КГГА об участии руководства столицы в мероприятиях, в частности, сегодня по случаю Дня знаний, и в ближайшие дни Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пока еще нигде не значится.