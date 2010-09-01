Кужель: "Сильная Украина" станет альтернативой всем

Заместитель председателя партии "Сильная Украина" Александра КУЖЕЛЬ считает местные выборы чрезвычайно важными для политической силы, которую она представляет. Об этом А.КУЖЕЛЬ заявила журналистам во время пребывания в Чернигове.

"Местная власть – это власть, которая создает максимально благоприятные условия, чтобы люди работали, создавали рабочие места и платили налоги", - сказала она, подчеркнув, что "местные выборы – самые важные".

По мнению А.КУЖЕЛЬ, государственность и изменения начинаются с регионов, а депутаты местных советов – главные на отдельной территории и должны делать то, что нужно обществу. Она подчеркнула, что идеология партии "Сильной Украины" – это служение обществу, хотя многие и забыли эти слова. "Эта партия станет альтернативой всем, чтобы провести реформы, которые нам нужны", - заметила А.КУЖЕЛЬ.

Заместитель руководителя партии "Сильная Украина" отметила, что в Черниговской области участие партии в местных выборах будет мощным. Она назвала черниговскую команду во главе с руководителем областной организации, депутатом городского совета Максимом ГОРОДНИМ очень сильной и одной из лучших. А.КУЖЕЛЬ также проинформировала журналистов, что представитель политической силы – Николай МИХАЛЕВИЧ, который является руководителем ОАО "Черниговское Химволокно", будет баллотироваться на должность Черниговского городского председателя.

М.ГОРОДНИЙ подтвердил, что его команда готова к выборам уже давно и только ожидала изменений в избирательное законодательство, которые позволили политической силе стать участником избирательной гонки за депутатские мандаты в местных советах. "Областная организация насчитывает 767 первичных организаций. У нас прекрасный кандидат на должность председателя. Я думаю, что победа будет за нами", – заявил М.ГОРОДНИЙ.