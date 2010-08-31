БЮТ: ухудшение ситуации в стране приводит людей к оппозиции

Народный депутат от БЮТ, министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО считает, что большинство украинских граждан начали пессимистически оценивать ситуацию в стране в связи с «антинародной» политикой, которую проводит нынешняя власть.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он заявил, комментируя результаты исследования Международного центра перспективных исследований и компании GfK Ukraine, в соответствии с которым в июле в Украине состоялся обвал индекса потребительских настроений на более чем 8 пунктов, что обусловлено ухудшением экономических ожиданий.

А.СЕНЧЕНКО отметил, что такие пессимистические настроения в обществе обусловлены невыполненными обещаниями, с которыми Партия регионов шла на выборы.

«Во-первых, они обещали повысить социальные стандарты, а вместо этого повысили пенсию большинства пенсионеров всего на 3 грн. Во-вторых, они обманули свыше 5 млн. человек, которые занимаются собственным малым и средним бизнесом, ведь не выполнили обещание предоставить 5-летние налоговые каникулы. В-третьих, власть планомерно строит в стране тоталитарный режим, давит на свободу слова, активно вводит налоговый террор», - отметил народный депутат.

По его мнению, нынешняя правящая верхушка не делает никаких выводов из своих действий и, соответственно, не может изменить ситуацию к лучшему, поэтому падение рейтинга, которое фиксируется последние два месяца, будет лишь увеличиваться, ведь кредит человеческого доверия власть уже исчерпала.

«Ухудшение ситуации в стране побуждает людей переходить в оппозицию к власти, и рано или поздно тихое недовольство перерастет в протесты и демонстрации, а это, в свою очередь, приведет к отстранению сегодняшних власть предержащих от руля страны», - сказал А.СЕНЧЕНКО.