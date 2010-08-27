В Киеве против людей Тимошенко применили слезоточивый газ

Под Киевским областным управлением юстиции, что на улице Ярославская 5/2, неизвестные применили слезоточивый газ проти активистов Киевской областной организации политической партии «ВО «Батьківщина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Под зданием проходила мирная акция в поддержку председателя этой политической организации Константина БОНДАРЕВА. В Киев съехалось 600 партийцев со всей области, говорится в сообщении.

Как объяснили в БЮТ, органы юстиции отказываются регистрировать изменения в руководящем составе Киевской областной «Батьківщини». Кроме того, оказывают давление на районные организации партии, устраивают многочисленные неправомерные проверки.

К областному Управлению юстиции приехала милиция и 6 карет “скорой помощи”. Медики осмотрели пострадавших активистов «Батьківщини», 12-х человек госпитализировано.