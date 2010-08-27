Азаров рассказал Табачнику, каким должен быть сайт Минобразования

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает необходимость обеспечения учебных заведений электронными версиями учебников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на расширенном заседании правительства по вопросам образования.

«Мы живем в эпоху цифровых технологий и должны максимально этим воспользоваться. Один шаг в направлении решения этой проблемы был сделан Министерством образования и науки по размещению на официальном сайте электронных версий учебников для десятых классов. Считаю, что в этом направлении необходимо двигаться более высокими темпами и найти возможность, соблюдая законодательство о защите авторского права, разместить на сайте Минобразования максимально полную электронную библиотеку учебной литературы для учеников всех классов в самых распространенных форматах», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр также сообщил, что имеет много замечаний к официальному сайту Министерства образования и науки. «В частности, отсутствует английская версия сайта. Этим мы ограничиваем возможность доступа к обучению в Украине иностранных студентов. На веб-портале правительственного органа, который отвечает за сферу образования и науки, отсутствует база высших учебных заведений в Украине», - отметил Н.АЗАРОВ.