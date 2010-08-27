Российский генконсул покидает Одессу

Генеральный консул Российской Федерации в Одессе Александр ГРАЧЕВ считает, что «Одесса становится таким по-хорошему модным городом в России. Таким же городом для россиян был Санкт-Петербург после 2003 года, когда он отпраздновал свое 300-летие».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал российский дипломат в ходе сегодняшней встречи с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ по случаю завершения 4-летнего срока пребывания на посту генконсула, отметив, что, по сведениям генконсульства, «за последний год Одесса приняла в 2,5 раза больше российских туристов, чем это было четыре года назад».

По словам А.ГРАЧЕВА, «многие москвичи, жители Санкт-Петербурга, Самары, Саратова и других городов едут сюда, остаются очень довольными и хотят вернуться еще раз».

Кроме того, добавил генконсул РФ, «сейчас россияне вкладывают значительные средства в экономику юга Украины – в Одесский нефтеперерабатывающий завод, Николаевский глиноземный завод. Готовы также инвестировать большие средства в транспортную систему, сельское хозяйство, туризм, строительство отелей».

А.ГРАЧЕВ также передал мэру Одессы слова признательности от имени главы Русской православной церкви Патриарха КИРИЛЛА. «Изо всех украинских городов, которые он посетил в ходе недавнего визита в Украину, передал дипломат мнение главы РПЦ, «Одесса произвела на него самое приятное и сильное впечатление».

Генконсул РФ не назвал имени дипломата, который возглавит в сентябре консульство в Одессе, обозначив лишь, что это «опытный дипломат, который долго работал в Африке и странах Ближнего Востока». И подытожил. «Я думаю, что ему будет очень приятно работать в Одессе, но не могу сказать, что легко».

Напомним, в минувшем году МИД Украины обнародовал заявление, что «отдельные работники российского Генерального консульства в Одессе занимаются деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом». Рассматривался вопрос о досрочном прекращении работы А.ГРАЧЕВА в Украине в связи с тем, что генконсул, по оценке главы МИД Украины Владимира ОГРЫЗКО, «нарушает нормы Венской конвенции о дипломатических отношениях».

«Украинская правда» со ссылкой на источники в компетентных органах сообщила, что А.ГРАЧЕВ занимался созданием подконтрольной РФ структуры для реализации российского влияния: во время неофициальных личных встреч он поручал украинцам готовить письменную информацию о том, как создать механизмы влияния и продвигать политику России в Украине, причем полученные материалы поступали через российские спецслужбы Владимиру ПУТИНУ. И. о. первого замминистра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО заявил, что украинская сторона вернется к вопросу прекращения полномочий А.ГРАЧЕВА, если он будет продолжать деятельность, не совместимую со статусом дипломата.

Позже британская газета The Times со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщала, что Генконсул РФ в Одессе А.ГРАЧЕВ и советник Посольства России Владимир ЛЫСЕНКО финансировали пророссийские организации и вербовали представителей местных советов: один из них раздавал до $100 тыс. в месяц пророссийским организациям в регионе пребывания; второй занимался вербовкой представителей местных советов.

В состав консульского округа Генерального консульства РФ в Одессе входят Одесская, Николаевская, Херсонская и Кировоградская области.