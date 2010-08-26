Янукович требует «снять напряжение»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от профильных должностных лиц снять напряжение, которое возникло в обществе после введения обязательного дошкольного образования.

Как передает корреспондент УНИАН, это В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул во время проведения заседания общественного гуманитарного совета, который продолжается сейчас в Киеве.

Президент констатировал, что недавно принятое на законодательном уровне решение о введении обязательного дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста – с 5 лет – вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

«Это напряжение необходимо снять четкими прозрачными и понятными для людей действиями власти», - подчеркнул глава государства.

По его словам, безусловно, такая инициатива является полезной для детей. В то же время, отметил В.ЯНУКОВИЧ, можно ли ее реализовать, если «на место в детский сад нужно записываться еще до рождения ребенка и платить при этом благотворительный взнос на развитие заведения».

«Или как добираться малышам до заведению, если ближайший детсад или школа – в соседнем селе за десятки километров. На разные эти вопросы нужно давать ответ», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим Президент поручил руководителям профильных министерств и ведомств, а также руководителям государственных администраций на местах предоставить в месячный срок конкретный план по улучшению ситуации в системе дошкольного образования.